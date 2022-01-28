КИЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Украина в январе 2022 года добыла 1387,025 миллиона кубометров газа, что на 2,3% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики страны. "Нафтогаз" озвучил меры, которые позволит в разы снизить цены на газ

"С начала года украинского газа добыто на 30,838 миллиона кубометров больше, чем в прошлом", — говорится в сообщении минэнерго в Facebook.

На инфографике, который приводит министерство, отмечается, что по состоянию на 26 января 2021 года на Украине было добыто 1352,187 миллиона кубометров газа. По состоянию на 26 января 2022 года на Украине добыто 1387,025 миллиона кубометров газа. Таким образом, в этом году добыча украинского газа превышает прошлогодний показатель на 2,3 процента.

Украина в 2021 году сократила на 3,97% объем собственной добычи газа до 13,67 миллиарда кубометров, заявил ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.