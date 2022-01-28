КИШИНЕВ, 28 янв — ПРАЙМ. Экс-премьер Молдавии Ион Кику считает, что решение о повышении тарифа на газ в Молдавии принято задним числом, что противоречит местному законодательству, поэтому потребители должны платить за топливо по старым ценам. Тариф на газ в Молдавии вырос на 30%

Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии (НАРЭ) одобрило повышение тарифа на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. По просьбе "Молдовагаза", тариф вступил в силу задним числом с 1 января.

"НАРЭ приняло сегодня незаконное решение о повышение тарифа на газ ретроактивно, т.е. с применением нового тарифа с 1-го января 2022 года — это является грубым нарушением существующего законодательства. Полный бойкот незаконно утвержденным тарифам. Будем оплачивать потребленный в январе газ по существующему тарифу", — написал Кику в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что решения, которые принимает НАРЭ, являются нормативными актами и не могут приниматься задним числом. Экс-премьер напомнил, что в декабре 2019 года агентство приняло решение о повышении тарифа на газ задним числом. Оно было отменено Высшей судебной палатой. Санду назвала условие для покупки Молдавией газа у другого поставщика

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.