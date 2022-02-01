МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" в январе выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47,4 миллиарда кубометров газа, сообщает компания.

"За январь 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 47,4 миллиарда кубических метров газа. Это на 0,5 миллиарда кубических метров (на 1%) больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении концерна на его канале в мессенджер Telegram.

Также за отчетный период поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 3,2%, или на 1,1 миллиарда кубометров, отмечает "Газпром".

В компании также сообщили о сокращении в январе экспорта газа в страны дальнего зарубежья на 41,3%, до 11,4 миллиарда кубометров.

"За январь 2022 года… экспорт в страны дальнего зарубежья составил 11,4 миллиарда кубометров, что на 41,3% (на 8 миллиардов кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. В отдельные страны поставки выросли — в Болгарию (на 20,6%) и Боснию и Герцеговину (на 12,9%)", — говорится в сообщении на официальном канале компании в Telegram.