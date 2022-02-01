МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Газпром" на регулярной сессии суточного аукциона не забронировал мощности трубопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу в среду, свидетельствуют данные платформы GSA Platform. Путин: Россия готова развивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа

В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали — один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако это предложение, как и днем ранее, осталось невостребованным.

"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания все равно имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах исходя из заявок потребителей.

Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре, когда поставки российского газа по "Ямал-Европе" значительно снизились, а с 21 декабря она вообще перешла на работу в режиме реверса — физический поток газа пошел со стороны Германию в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована "Газпромом", но в небольшом объеме, фактически поставок с его стороны не было, и труба так и работала на реверс.

Долгосрочный же договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы. При этом обвинения в своей адрес об осознанном ограничении поставок в Европу компания неоднократно называла ложью и заявляла, что, как и прежде, готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.

Что касается Украины, то заявка на прокачку через украинскую газотранспортную систему на среду остается близкой к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома" и составляет почти 103 миллиона кубометров. Компания наращивает поставки через Украину с начала прошлой недели, а на вторник заявка на прокачку через украинскую ГТС выросла в 1,7 раза — до 107,7 миллиона кубометров в сутки.