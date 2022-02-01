МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Газпром" забронировал часть мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу с полуночи до 8.00 мск 2 февраля, то есть на конец текущих газовых суток, свидетельствуют данные платформы GSA Platform. Черпают со дна. Запасы энергоносителей тают не только в Европе

В ходе сессии аукциона "в течение дня" компания выкупила 12,53 миллиона кубометров (около 40% предложения). При этом на суточном аукционе ранее "Газпром" не стал бронировать мощность этой магистрали на газовые сутки, начинающиеся 1 февраля. На газовые сутки 2 февраля предложение также осталось невостребованным.

"Газпром" уже пользовался такой схемой в декабре, когда поставки российского газа по "Ямал-Европе" значительно снизились. Тогда компания также не стала бронировать магистраль на весь месяц, как делала обычно. При этом в некоторые дни "Газпром" заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии суточных аукционов, а также использовал бронирования на несколько часов. Компания поясняла, что пользуется маршрутом исходя из заявок.

Однако с 21 декабря поставки российского газа по газопроводу прекратились и "Ямал-Европа" перешел на работу в режиме реверса — физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Ситуацию не меняло даже бронирование "Газпромом" газопровода на январь: фактически поставок с его стороны так и не было, и труба продолжала работать на реверс.

Долгосрочный же договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы. При этом обвинения в своей адрес об осознанном ограничении поставок в Европу компания неоднократно называла ложью и заявляла, что, как и прежде, готова поставлять дополнительные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.

Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.