Постпред России при ООН отметил, что Россия надежный поставщик газа
Постпред России при ООН напомнил, что Россия никогда не подводила партнеров по поставкам газа
Читать 1prime.ru в
ООН, 1 фев — ПРАЙМ. Россия является надежным поставщиком газа и никогда не грозила прервать поставки в Европу, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Россия – надежный поставщик, никогда не подводила партнеров", — сказал Небензя.
Отвечая на вопрос о том, гарантирует ли он, что РФ не прекратит поставки газа в Европу, Небензя сказал: "Мы никогда не заявляли ничего противоположного".
"Что касается угроз немецкого правительства закрыть "Северный поток 2", это не мне спекулировать на эту тему. Это коммерческий проект, который регулируется коммерческими отношениями", — указал постпред.
https://1prime.ru/gas/20220201/835954698.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте