ООН, 1 фев — ПРАЙМ. Россия является надежным поставщиком газа и никогда не грозила прервать поставки в Европу, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Путин: Россия готова развивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа

"Россия – надежный поставщик, никогда не подводила партнеров", — сказал Небензя.

Отвечая на вопрос о том, гарантирует ли он, что РФ не прекратит поставки газа в Европу, Небензя сказал: "Мы никогда не заявляли ничего противоположного".

"Что касается угроз немецкого правительства закрыть "Северный поток 2", это не мне спекулировать на эту тему. Это коммерческий проект, который регулируется коммерческими отношениями", — указал постпред.