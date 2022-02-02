БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Евросоюз в состоянии справляться с пониженными поставками поставками газа из России, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комитете Европарламента. Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

"Последние месяцы дали нам представление о нашей устойчивости и способности реагировать на сокращение поставок газа из России. Реакция рынка в январе, когда произошёл рост импорта сжиженного природного газа (СПГ), показала, что Европа может рассчитывать на диверсифицированную и полностью функционирующую газовую инфраструктуру", — отметила она.

Симсон рассказала, что в январе ЕС импортировал рекордные объёмы сжиженного газа. При этом Россия была в числе трёх крупнейших его поставщиков.

На СПГ-терминалах Евросоюза остаются свободные мощности, которые можно использовать для приема дополнительных поставок газа, добавил Симсон.

"Мы считаем, что имеющиеся запасы газа в ЕС и наша хорошая сеть энергетических терминалов защитят нас от серьезных проблем с поставками. Однако очень важно, чтобы мы продолжали следить за ситуацией и тщательно готовились на региональном и национальном уровнях к любым сценариям", — отметила Симсон.

Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России ввиду ситуации вокруг Украины, поэтому готовится к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следит за рынком энергоресурсов, сообщил в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского газа, добавил он.