МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ближайшие, мартовские фьючерсы на газ к закрытию торгов среды подорожали на биржевых торгах на 2%, превысив 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ваш выход, "Газпром". Борьба за "лишние" потоки уже началась

Волатильность газовых котировок в течение всех торгов была небольшой. Стоимость фьючерсов на открытии торговой сессии составила почти 900 долларов и через некоторое время опустилась до минимальной отметки среды — 890 долларов за тысячу. Затем котировки вновь перешли к небольшому росту. Максимальный показатель достигал 925 долларов, а цена закрытия составила 906,6 доллара, что на 1,9% выше расчётной цены вторника — 890 долларов за тысячу кубометров.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали такой рост с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).