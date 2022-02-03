ТОКИО, 3 фев — ПРАЙМ. Токио хотел бы изучить варианты оказания содействия международному сообществу в урегулировании глобального энергокризиса, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. Его слова передает агентство Киодо. Япония не комментирует переговоры с участием США о поставках газа в ЕС

Глава ведомства прокомментировал сообщения о переговорах между США, Евросоюзом и азиатскими странами относительно возможности увеличения поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации на Украине.

В январе Вашингтон заявил, что ищет альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.

В Кремле заявляют, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.