ТОКИО, 3 фев — ПРАЙМ. Токио хотел бы изучить варианты оказания содействия международному сообществу в урегулировании глобального энергокризиса, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. Его слова передает агентство Киодо.
Глава ведомства прокомментировал сообщения о переговорах между США, Евросоюзом и азиатскими странами относительно возможности увеличения поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации на Украине.
В январе Вашингтон заявил, что ищет альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.
В Кремле заявляют, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
https://1prime.ru/gas/20220203/835969305.html
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