СЕУЛ, 3 янв — ПРАЙМ. Южнокорейская национальная газовая корпорация KOGAS не получала от поставщиков или от правительства Южной Кореи просьб перенаправить определенный объем природного газа американского производства в Европу, сообщили РИА Новости в корпорации. СМИ: СПГ-танкеры перенаправляются в Европу

"KOGAS не получала от какого-либо поставщика запроса перенаправить (определенный – ред.) объем поставки сжиженного природного газа (LNG) в Европу", — заявили РИА Новости в компании касательно возможности перенаправки американского природного газа, предназначенного для Южной Кореи, в Европу.

Представитель KOGAS также отметил, что такие решения должны приниматься и обсуждаться в министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, но корпорация "не получала от министерства каких-то указаний" по данному поводу.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США направили в Европу более 20 танкеров с газом в качестве альтернативы российскому топливу, а чиновники в Вашингтоне и Брюсселе стремятся найти краткосрочную замену экспорту Москвы на случай прекращения транзита российского газа через Украину. По данным источников газеты, представители администрации президента США Джо Байдена провели видеозвонки с чиновниками по всему миру, пытаясь убедить покупателей в Южной Корее, Японии и других странах, которые уже оплатили свои поставки, позволить США перенаправить их в Европу.