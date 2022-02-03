МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не забронировал на регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу в пятницу, свидетельствуют данные платформы GSA Platform. Отнимают последнее. Киев близок к полному "газовому фиаско"

В ходе аукциона "на сутки вперёд" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров в день на точке входа на польский участок магистрали — один из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако предложение осталось невостребованным.

"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперёд, как делал в прошлом году. Однако компания всё равно имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах исходя из заявок потребителей.

Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре, когда поставки российского газа по "Ямал-Европе" значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса — физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована "Газпромом", фактически поставок с его стороны не было, и труба так и работала на реверс.

Что касается транзита через Украину, то, вероятно, в пятницу он вновь снизится. На это указывают данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из РФ). Ранее транзит российского газа через Украину начал расти с начала прошлой недели, но со среды, 3 февраля, уменьшился.

Так, текущая заявка на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, снижена по сравнению с заданием четверга на 16%, до 45,23 миллиона кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream. Оперативной информации о номинациях на прокачку в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией на сайте "Оператора ГТС Украины" пока нет.