МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга выросла до 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Отнимают последнее. Киев близок к полному "газовому фиаско"

Стоимость мартовских фьючерсов на открытии составила 943 доллара. В первые часы торгов она была несколько волатильна, переходила от снижения к росту, однако позднее стабилизировалась. Ближе к закрытию котировки начали показывать более значимую динамику, увеличившись на 4%, до 948 долларов. Максимально цены на газ поднимались до 953 долларов и опускались до 905 долларов.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).