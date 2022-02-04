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2022
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Эрдоган заявил о возможности поставок газа в Турцию из Ирака
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности поставок природного газа в страну из Ирака. "Мы включили в повестку дня иракский вопрос. Мы думаем об этом", — сказал Эрдоган,... ПРАЙМ, 04.02.2022
энергетика, новости, газ, турция, ирак, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности поставок природного газа в страну из Ирака.
"Мы включили в повестку дня иракский вопрос. Мы думаем об этом", — сказал Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом турецкий лидер заявил, что у Анкары нет проблем с природным газом.