АНКАРА, 4 фев — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности поставок природного газа в страну из Ирака. Баку намерен вывести газопровод в Европу на полную мощность

"Мы включили в повестку дня иракский вопрос. Мы думаем об этом", — сказал Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом турецкий лидер заявил, что у Анкары нет проблем с природным газом.