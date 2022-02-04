РИМ, 4 фев — ПРАЙМ. Итальянская партия "Лига" считает, что Евросоюз ведет ошибочную стратегию в отношении поставок природного российского газа. ЕС обсуждает энергопоставки с разными партнерами

"В то время как Европа замораживает отношения с Россией, подвергая предприятия и семьи риску блэкаутов (отключений электроэнергии — ред.), Путин гарантирует Пекину поставку огромных объемов газа", — заявили журналистам источники в правоцентристской партии, которая входит в правящую в Италии коалицию, иронично назвав поведение ЕС "блестящей стратегией".

Как сообщил Кремль, "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. Соглашение подразумевает поставки 10 миллиардов кубометров в год.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину. Россия и КНР договорились о поставках газа по "дальневосточному маршруту"

Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

"Северный поток 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.