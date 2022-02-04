КИЕВ, 4 фев /ПРАЙМ/. Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинского государства и договорились провести переговоры об увеличении транспортировки газа в направлении Словакия – Украина.

По данным пресс-службы, Зеленский и Чапутова провели телефонный разговор, во время которого обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Украины и обсудили вопросы энергетической безопасности.

"Договорились провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность взаимодействия Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения.

"На фоне рисков безопасности, связанных со строительством "Северного потока – 2", важно тесное взаимодействие Украины и Словакии с целью усиления безопасности энергоснабжения", – цитирует президента Украины пресс-служба.

Кроме того, стороны обсудили вопрос взаимодействия между Украиной и Словакией в сфере безопасности и ситуацию с COVID-19.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина может импортировать 50 миллионов кубометров газа в сутки из Словакии и Венгрии, этого достаточно для формирования запаса "голубого топлива" на следующий отопительный сезон. Он также сказал, что страна в феврале по маршруту из Венгрии импортирует около 130 миллионов кубометров.