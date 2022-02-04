БАКУ, 4 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ожидает, что в ближайшее время поставки газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК), по которому транспортируется азербайджанский газ, достигнут 10 миллиардов кубометров, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В Азербайджане пообещали продлить Южный газовый коридор

"Если подойти к вопросу с точки зрения перспектив безопасности поставок, то этот трубопровод создает возможность для диверсификации маршрутов поставок. Это может иметь положительное влияние на поставки для Европы в целом и стран, расположенных вдоль маршрута. Мы ожидаем, что в ближайшее время его возможности увеличатся и достигнут 10 миллиардов кубометров – я имею в виду поставки в Европу", — сказала она на итоговой пресс-конференции VIII заседания министров в рамках Консультативного совета ЮГК в Баку.

Евросоюз выступает за расширение коридора и увеличение поставок природного газа, добываемого с месторождения Шахдениз, подчеркнула Симсон.

ЮГК протяженностью 3,5 тысячи километров позволяет поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP.