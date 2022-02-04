ЕС ожидает роста поставок по Южному газовому коридору
ЕС ожидает роста поставок газа в Европу по Южному газовому коридору до 10 миллиардов кубометров
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БАКУ, 4 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ожидает, что в ближайшее время поставки газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК), по которому транспортируется азербайджанский газ, достигнут 10 миллиардов кубометров, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Если подойти к вопросу с точки зрения перспектив безопасности поставок, то этот трубопровод создает возможность для диверсификации маршрутов поставок. Это может иметь положительное влияние на поставки для Европы в целом и стран, расположенных вдоль маршрута. Мы ожидаем, что в ближайшее время его возможности увеличатся и достигнут 10 миллиардов кубометров – я имею в виду поставки в Европу", — сказала она на итоговой пресс-конференции VIII заседания министров в рамках Консультативного совета ЮГК в Баку.