МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду колеблются в диапазоне 860-912 долларов за тысячу кубометров, в целом снижаются к расчетной цене вторника, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Выпустят джинна из бутылки". "Газпрому" нашли замену в Африке

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии чуть превысила 865 долларов, после чего снизилась до 860,5 доллара — пока это ценовой минимум торгов (на 5,9% ниже расчетной цены вторника). Затем котировки замедлили темпы снижения и ненадолго перешли в плюс, достигнув 911,8 доллара. Это близко к расчетной — итоговой — цене вторника — 911,2 доллара.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).