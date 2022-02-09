Цены фьючерсов на газ в Европе колеблются в диапазоне $860-912 за тысячу кубов, в целом снижаются
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в среду колеблются в диапазоне 860-912 долларов за тысячу кубометров, в целом снижаются к расчетной цене вторника, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии чуть превысила 865 долларов, после чего снизилась до 860,5 доллара — пока это ценовой минимум торгов (на 5,9% ниже расчетной цены вторника). Затем котировки замедлили темпы снижения и ненадолго перешли в плюс, достигнув 911,8 доллара. Это близко к расчетной — итоговой — цене вторника — 911,2 доллара.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).
https://1prime.ru/gas/20220209/836025762.html