МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" в 2021 году нарастила добычу газа на 3,1%, до 64,75 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Роснефть" отчиталась о рекордной прибыли

"Добыча газа за 2021 году по сравнению с 2020 годом выросла на 3,1% и составила 64,75 миллиарда кубометров", — говорится в релизе.

"Роснефть" в 2020 году сократила добычу газа на 6,2%, до 62,83 миллиарда кубометров.

Добыча нефти и конденсата "Роснефти" в 2021 году составила 3,91 миллиона баррелей в сутки, или суммарно 192,1 миллиона тонн. Отмечается, что динамика добычи в отчетном периоде была обусловлена выполнением директив по смягчению ограничений добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а также реализуемой с конца 2020 года программой оптимизации активов компании.

"По действующим на конец года активам (исключая активы, выбывшие в 2020-2021 годах) рост среднесуточной добычи жидких углеводородов составил 2,3% год к году", — отмечается в сообщении.

Объем переработки нефти на НПЗ компании в прошлом году вырос на 2,1%, до 106,1 миллиона тонн.

ЗАПАСЫ

Доказанные запасы "Роснефти" на конец 2021 года по классификации SEC составили 38,3 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), органический коэффициент замещения составил 116%, говорится в релизе компании. Нефть дешевеет на укреплении курса доллара

"Роснефть" отмечает, что всего в результате геологоразведочных работ в прошлом году открыла 256 новых залежей и 2 новых месторождения с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме около 0,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.

"По результатам аудита запасов углеводородов, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton, доказанные запасы углеводородов "Роснефти" на 31.12.2021 по классификации SEC составили 38,3 миллиарда б.н.э. (5,2 миллиарда т.н.э.). Органический коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов в 2021 году по классификации SEC составил 116%, коэффициент замещения по действующим активам составил 117%", — пишет "Роснефть".

Отмечается также, что по классификации PRMS запасы углеводородов "Роснефти" по категории 1Р составили 42,2 миллиарда б.н.э. (5,7 миллиарда т.н.э.), 2Р — 82,3 миллиарда б.н.э. (11,1 миллиарда т.н.э.), 3Р — 126,4 миллиарда б.н.э. (17,1 миллиарда т.н.э.).