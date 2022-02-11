КИШИНЕВ, 11 фев — ПРАЙМ. "Молдовагаз" в феврале сможет вовремя расплатиться за поставки с "Газпромом", если потребители своевременно оплатят текущие счета, заявил в своем Telegram-канале глава компании Вадим Чебан. В ЕС заявили, что должны получать больше газа от "Газпрома"

В первых числах февраля "Молдовагаз" перечислил "Газпрому" около 35 миллионов долларов за текущие поставки природного газа, компании осталось выплатить около 61 миллиона долларов.

"Это возможно в случае выполнения контрактных обязательств всеми потребителями, в особенности предприятиями топливно-энергетического комплекса страны, а также выплаты бюджетных компенсаций", — написал Чебан.