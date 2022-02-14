МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину с четверга остается вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" на текущий год, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем. В ЕС заявили, что должны получать больше газа от "Газпрома"

Текущая заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 миллиона кубометров, говорится на сайте "Оператора ГТС Украины". Таким образом, объем прокачки с прошлого четверга вновь откатился к средним показателям января, несмотря на некоторый рост с конца месяца.

Мощности "Ямал-Европы" остаются невостребованными российской компанией как на регулярных, так и на дополнительных сессиях аукционов. Вместе с тем газопровод наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу.

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