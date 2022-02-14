МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину с четверга остается вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома" на текущий год, свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем.
Текущая заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 миллиона кубометров, говорится на сайте "Оператора ГТС Украины". Таким образом, объем прокачки с прошлого четверга вновь откатился к средним показателям января, несмотря на некоторый рост с конца месяца.
Мощности "Ямал-Европы" остаются невостребованными российской компанией как на регулярных, так и на дополнительных сессиях аукционов. Вместе с тем газопровод наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу.