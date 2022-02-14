МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Страны Европы, остро нуждающиеся в энергоносителях, прочесывают весь мир в попытках обеспечить себя поставками сжиженного природного газа (СПГ), чтобы пополнить свои запасы и помешать и без того высоким ценам вырасти еще больше, пишет канадское издание The Globe and Mail. СМИ: Америка не может смириться, что Россия побеждает

Однако, считают аналитики, Евросоюз не сумеет найти достаточное количество такого топлива, чтобы обеспечить свои потребности, если Россия остановит или сократит объемы поставок трубопроводного газа.

"Внезапно мыслями Европы завладел сжиженный природный газ — второстепенная, но приобретающая все больше значения разновидность топлива, которая может сыграть ключевую роль в том, чтобы европейцы не столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии, в случае если вторжение России на Украину повлечет за собой санкционную борьбу", — переводит текст статьи ИноСМИ.

"Даже до возникновения российско-украинских геополитических трений, на глобальном рынке СПГ наблюдался дефицит", — отметил изданию Джек Шарплс, научный сотрудник исследовательской программы в Оксфордском институте энергетических исследований.

Он добавил, что европейцы сейчас не страдают от физической нехватки газа, но они знают, что в случае прекращения поставок какого-то используемого источника региону трудно чем-то его заменить.

СПГ экспортируют главным образом три страны. Это США, Катар и Австралия. И все эти страны наращивают добычу — это медленный и требующий серьезных капиталовложений процесс, — чтобы отвечать растущему спросу. "В течение двух месяцев Европа занимала первую строчку по объемам поставок американского СПГ, опережая даже Азию. Однако все может измениться за один день, если запасы в азиатских газохранилищах внезапно иссякнут", — отмечает издание. Пока относительно теплая зимняя погода позволяет удерживать объемы запасов на довольно высоком уровне, что дает возможность перенаправлять часть поставок СПГ, предназначенных для Азии, в Европу.

Читатели издания не остались равнодушны к этому материалу.

Пользователь Subscriber12 выражает сожаление невозможности "договориться и построить трубопровод, ведущий на восток. Канада могла бы обеспечить Европу тем количеством газа, которое ей нужно".

"То, что происходит в Европе, — результат политической глупости, в основе которой лежит прогрессивная политическая идеология. Германия закрыла свои атомные станции, не обеспечив себе стабильную альтернативу. Это было абсурдным решением, которое подготовило почву для их нынешних проблем. Когда политические и корпоративные гении делают все возможное, чтобы сократить добычу нефти и газа, как они могут не видеть, что это служит причиной дефицита, роста цен и бешеной инфляции? Невозможно отказаться от горючего топлива, если у вас нет надежной альтернативы. Между тем Путин радуется, наблюдая за действиями некомпетентных прогрессивных лидеров. Так ли они прогрессивны?", — рассуждает Brookie16.

"У нас в Альберте есть тонны СПГ по бросовым ценам. Мы просто не можем найти способ доставить этот газ на рынок", — добавляет юзер Jeanc8880.

"Европа по глупости поставила себя в зависимость от российских энергоносителей, а Байден еще больше усугубил ситуацию, отказавшись вводить санкции против российского газопровода", — пишет Tinman1957.

"Соединенные Штаты извлекут огромную выгоду благодаря угрозе войны на Украине (оружие, СПГ). Зачем Канада раздувает военную истерию? У нас очень мало солдат и военной техники, и канадцы не хотят, чтобы их солдаты возвращались на родину в мешках. Что касается СПГ, в котором нуждается мир, забудьте! Наши зеленые Трюдо, Гильбо и Уилкинсон демонизируют добычу нефти и газа в Канаде", — добавляет Fiscal Responsibility.