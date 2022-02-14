МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе после скачка в начале торгов выше 1000 долларов за тысячу кубометров снизили темпы роста и опускались ниже 950 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину в марте

Цена открытия на площадке ICE Futures составила 1028,2 доллара, что на 13,7% выше расчетной цены пятницы — 904,7 доллара. Пока это ценовой максимум торговой сессии. Затем темпы роста снизились, минимально опускались до 940,3 доллара, что на 3,9% выше итоговой цены пятницы.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.