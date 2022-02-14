Эксперт Кустова: компании ЕС могут, но не торопятся заключать новые долгосрочные газовые контракты
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев — ПРАЙМ. Компании в ЕС имеют право, однако не торопятся заключать новые долгосрочные контракты на поставки газа, в том числе и с "Газпромом", рассказала РИА Новости научный сотрудник центра CEPS Ирина Кустова.
По ее мнению, рост цен на энергоносители в определенной мере связан с реформой газового рынка.
"Но стоит отметить, что компаниям не запрещено заключать долгосрочные договора или годовые форвардные сделки на хабах. Но пока мало кто торопится", — сказала Кустова.
Новые долгосрочные договоры с "Газпромом" заключили только Венгрия в 2021 году и Греция в 2020 году, на долгосрочные поставки сжиженного газа (СПГ) рассчитывают только Италия и Польша, отметила эксперт.
"Примечательно, что пока большие компании не видят особой нужды в возврате к долгосрочным контрактам", — подчеркнула Кустова.
Она объяснила это тем, что модель европейского газового рынка обеспечивала конкурентную цену в течение 10 лет.
https://1prime.ru/gas/20220214/836062659.html
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