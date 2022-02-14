БРЮССЕЛЬ, 14 фев — ПРАЙМ. Компании в ЕС имеют право, однако не торопятся заключать новые долгосрочные контракты на поставки газа, в том числе и с "Газпромом", рассказала РИА Новости научный сотрудник центра CEPS Ирина Кустова. МИД России обвинил Польшу в "торпедировании" "Северного потока - 2"

По ее мнению, рост цен на энергоносители в определенной мере связан с реформой газового рынка.

"Но стоит отметить, что компаниям не запрещено заключать долгосрочные договора или годовые форвардные сделки на хабах. Но пока мало кто торопится", — сказала Кустова.

Новые долгосрочные договоры с "Газпромом" заключили только Венгрия в 2021 году и Греция в 2020 году, на долгосрочные поставки сжиженного газа (СПГ) рассчитывают только Италия и Польша, отметила эксперт.

"Примечательно, что пока большие компании не видят особой нужды в возврате к долгосрочным контрактам", — подчеркнула Кустова.

Она объяснила это тем, что модель европейского газового рынка обеспечивала конкурентную цену в течение 10 лет.