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"Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки в январе
Газ
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"Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за январские поставки топлива, сообщил в своем Telegram-канале глава молдавской компании Вадим Чебан. Теперь "Молдовагазу"... ПРАЙМ, 14.02.2022
энергетика, новости, газ, газ, газпром, молдовагаз, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КИШИНЕВ, 14 фев — ПРАЙМ. "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за январские поставки топлива, сообщил в своем Telegram-канале глава молдавской компании Вадим Чебан.
Теперь "Молдовагазу" осталось перевести еще 51,1 миллиона долларов до 20 февраля за 50% текущего потребления.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября.
Молдавия испытывает трудности с перечислением выплат вовремя. В январе республика ввела режим ЧП на 60 дней.