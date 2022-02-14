КИШИНЕВ, 14 фев — ПРАЙМ. "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за январские поставки топлива, сообщил в своем Telegram-канале глава молдавской компании Вадим Чебан. "Молдовагаз" оказался в критической зависимости от потребителей

Теперь "Молдовагазу" осталось перевести еще 51,1 миллиона долларов до 20 февраля за 50% текущего потребления.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября.

Молдавия испытывает трудности с перечислением выплат вовремя. В январе республика ввела режим ЧП на 60 дней.