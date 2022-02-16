Цены на газ в Европе к закрытию торгов превысили $800 за тысячу кубометров
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ по итогам среды снизились на 1,2%, но превысили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии торгов стоимость газа составила 780 долларов. После недолгого роста цены резко упали примерно на 5% от расчетной цены вторника, а затем в течение торговой сессии почти отыграли утреннее падение и показывали слабую динамику. Максимальный показатель составил 840 долларов, минимальный – 760 долларов. По итогам среды стоимость фьючерсов составила 825 долларов за тысячу кубометров.
Накануне цены упали более чем на 10% на фоне ослабления геополитических опасений.
Южный и Западный военные округа РФ 15 февраля начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков около 11.00 мск во вторник. Военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщил позднее начальник пресс-службы ЮВО.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.
https://1prime.ru/gas/20220216/836084633.html