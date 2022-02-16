МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ по итогам среды снизились на 1,2%, но превысили отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" вновь не заказал мощности "Ямал–Европы" для транзита

На открытии торгов стоимость газа составила 780 долларов. После недолгого роста цены резко упали примерно на 5% от расчетной цены вторника, а затем в течение торговой сессии почти отыграли утреннее падение и показывали слабую динамику. Максимальный показатель составил 840 долларов, минимальный – 760 долларов. По итогам среды стоимость фьючерсов составила 825 долларов за тысячу кубометров.

Накануне цены упали более чем на 10% на фоне ослабления геополитических опасений.

Южный и Западный военные округа РФ 15 февраля начали возвращение войск в места дислокации после учений, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков около 11.00 мск во вторник. Военнослужащие Южного военного округа приступили к возвращению из Крыма в пункты постоянной дислокации по окончании учений, сообщил позднее начальник пресс-службы ЮВО.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.