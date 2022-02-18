МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Москва обезопасила себя на случай введения санкций. Об этом сообщает польское издание Gazeta. Благодаря новому газовому контракту с Китаем возможные ограничительные меры не окажутся для России слишком болезненными, переводит ИноСМИ. Что же касается читателей издания, то они считают, что если Европа будет покупать дорогой газ в США, ее экономика станет неконкурентоспособной, и в итоге на этом выиграет Китай.

В связи с ситуацией на российско-украинской границе Европейский союз и США заявили о готовности ввести санкции в случае нападения России на Украину. Москва, однако, обезопасила себя на случай такого развития событий, объясняет генерал Богуслав Пацек (Bogusław Pacek).

На вопрос о действиях России и перспективах нормализации обстановки, он ответил, что это будет долгий и сложный процесс: "Почему? Все дело в более широком контексте. Интересам Китайской Народной Республики соответствует сценарий, в рамках которого РФ будет долго давить на Украину, а одновременно вести противоборство с Западом". Генерал добавил, что благодаря российско-китайскому союзу возможные ограничительные меры не окажутся для России слишком болезненными. Дело в газовом контракте на сумму в 117 миллиардов долларов, о подписании которого Путин сообщил в начале февраля.

"Эффект санкций смягчит очень большой контракт на поставки газа в Китай, стоимость которого на 25% больше предыдущего. Это очень важный фактор, он даст России пространство для маневра в случае, если ограничительные меры Западной Европы и США окажутся жесткими", — указывает Пацек.

Он подчеркивает, однако, что одно дело грозить санкциями, а другое — их на самом деле ввести: "Такие серьезные санкции в отношении РФ означают для Европы снижение товарооборота, сокращение производства, ухудшение различных финансовых показателей". Пацек напоминает о ситуации Польши: когда Европа ввела санкции, россияне в отместку перестали закупать польское мясо и яблоки.

"У нас сразу же поднялся шум: как же интересы польских аграриев? А ведь эти объемы нельзя даже сравнить с оборотами других стран с Россией", — говорит генерал. Подводя итог, он констатирует, что причин драматизировать ситуацию нет, хотя причины для беспокойства, из которых следует сделать выводы, остаются.

Читатель под псевдонимом Realistas написал, что Пацек "вроде бы стратег, а с предвидением у него не очень. Китай давно крутится около российского газа, сейчас он его получит. Европе останется очень мало сырья, а польские русофобы и вовсе ничего не получат. Российским газом интересуется также Индия. Все это началось еще до войны с Украиной, в начале этого века, когда Китай стал усиливаться".

В свою очередь, Gazkom отметил, что если "Россия продает газ Европе — Европа попадает в зависимость от России. Россия продает газ Китаю — Россия попадает в зависимость от Китая".

Oelefante написал, что "Китай заинтересован в том, чтобы Россия накаляла обстановку в Европе, поскольку это отвлекает внимание США от борьбы с ним. А еще больше китайцев порадует нападение на Украину, за которым последует введение европейских и американских санкций. Это подтолкнет Россию в объятия Пекина, ведь она уже выступает в отношениях с ним более слабым партнером".

rezun-one пишет, что именно это и есть диверсификация. Европа может отказаться от российского газа, не позволив запустить "Северный поток-2", говорит читатель, но на это сырье уже нашелся покупатель. Сейчас США навяжут европейцам свое, которое стоит в восемь раз больше, что положит на лопатки экономику ЕС, который окажется неконкурентоспособным на фоне Китая. Пекин отлично все разыграл. Когда два идиота ссорятся, третий извлекает выгоду.

Metenburg добавил, что "Китай и Россия отказались от долларов во взаимной торговле. Обожатели доллара не могут на него налюбоваться, считают его всемогущим, он таким был, но уже не будет".

Наконец. пользователь под псевдонимом kar.as отметил, что "россияне правильно делают, что укрепляют дружбу с Китаем. Они смогут там удобно хранить свои деньги, покупать недвижимость, ездить туда в отпуск или отправлять детей в детские лагеря. Что касается меня, то мне все равно: пусть хоть перенесут Москву за Урал. А границу с ЕС следует закрыть и заварить".