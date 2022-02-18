РИМ, 18 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что получил от президента России Владимира Путина заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в Италию. Обманули. США учтут каждую молекулу газа для Европы

"Путин упомянул о возможности продолжать обеспечивать поставки газа и увеличивать их при необходимости. Это должно восприниматься в свете обязательств по отношению к нашим союзникам, о том, какой эффект будут носить санкции. Это обязательство я ценю, но пока на сегодня оно остается именно обязательством", — заявил он на пресс-конференции.

Российский лидер 26 января в ходе видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса в очередной раз заверил партнеров в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Он подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, и отметил, что в 2021 году поставки увеличились на 2 миллиарда кубометров по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, Италия считает, что возможные санкции против РФ в связи с украинским кризисом не должны затрагивать энергетический сектор, заявил премьер страны Марио Драги.

"Мы ведем обсуждение санкций с Евросоюзом и представили свою точку зрения. Мы считаем, что они должны касаться как можно более узкого числа отраслей и не включать сферу энергетики, чтобы они были пропорциональны и не носили предварительный характер", — заявил он на пресс-конференции.

По словам Драги, Италия пока не располагает подсчетами, какой эффект для ее экономики могут иметь возможные санкции. "Все санкции, которые не напрямую влияют на энергетический рынок, наиболее сильно влияют на страны, использующие газ", — сказал премьер. Он при этом подчеркнул, что в отличие от ФРГ и Франции, которые используют уголь и атомную энергетику, Италия располагает только газом.