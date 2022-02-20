АНКАРА, 20 фев — ПРАЙМ. Объем подземных хранилищ газа (ПХГ) в Турции достигнет 10 миллиардов кубометров к 2023 году, рассказал агентству Anadolu министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. В Европе осталось менее 5% от закачанного летом газа

По его словам, планируется нарастить объем хранилища "Силиври" с 2,8 до 4,6 миллиарда кубометров, а также хранилища "Туз Гелю" с нынешних 1,2 миллиарда до 5,4 миллиарда кубометров. Работы по увеличению мощностей хранилищ начались около 2 лет назад.

"Общая мощность двух хранилищ достигнет 10 миллиарда кубометров, здесь мы будем хранить примерно 20% потребляемого в стране газа", — заявил Донмез.

Министр подчеркнул, что ПХГ являются стратегически важными объектами и играют ключевую роль в вопросе надежности поставок "голубого топлива".