Минэнерго Турции ждет роста объема подземных хранилищах газа
Минэнерго Турции ожидает роста объема подземных хранилищах газа до 10 миллиардов кубов к 2023 году
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АНКАРА, 20 фев — ПРАЙМ. Объем подземных хранилищ газа (ПХГ) в Турции достигнет 10 миллиардов кубометров к 2023 году, рассказал агентству Anadolu министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
По его словам, планируется нарастить объем хранилища "Силиври" с 2,8 до 4,6 миллиарда кубометров, а также хранилища "Туз Гелю" с нынешних 1,2 миллиарда до 5,4 миллиарда кубометров. Работы по увеличению мощностей хранилищ начались около 2 лет назад.
"Общая мощность двух хранилищ достигнет 10 миллиарда кубометров, здесь мы будем хранить примерно 20% потребляемого в стране газа", — заявил Донмез.
Министр подчеркнул, что ПХГ являются стратегически важными объектами и играют ключевую роль в вопросе надежности поставок "голубого топлива".
https://1prime.ru/gas/20220220/836109090.html
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