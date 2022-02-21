МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник снижались максимально на 5,6% и колеблются в диапазоне 810-840 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов, как и в предыдущий торговый день, с самого открытия сессии остаётся в минусе. Пока сегодняшний ценовой максимум составляет 842,8 доллара, а минимум — 813,3 доллара за тысячу кубометров. С учётом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures указаны в евро) это, соответственно, на 2,2% и 5,6% ниже расчётной, итоговой цены пятницы — 861,8 доллара.