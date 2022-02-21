КИЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Instagram, что провел телефонный разговор с премьером Словакии Эдуардом Хегером. Заявки на транзит газа через Украину немного выросли

По его словам, в ходе переговоров были затронуты вопросы безопасности в регионе, а также возможность увеличения реверса газа.

"Словакия не только оставила своих дипломатов в Киеве, но и регулярно поднимает на уровне европейских лидеров вопрос увеличения финансовой помощи Украине", — отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины поблагодарил своего словацкого коллегу за решение оказать Киеву помощь в виде двух систем разминирования и медицинского оборудования.