2022-02-21T15:42:00+03:00
2022-02-21T15:45:56+03:00
2022-02-21T15:42:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220221/836118056.html
Украина и Словакия обсудили возможное увеличение реверса газа
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Instagram, что провел телефонный разговор с премьером Словакии Эдуардом Хегером. По его словам, в ходе переговоров были... ПРАЙМ, 21.02.2022
энергетика, новости, газ, украина, словакия, реверс, поставки газа
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/61/833926150.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/61/833926150.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/61/833926145.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/61/833926145.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/61/833926142.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83392/61/833926142.jpg
https://1prime.ru/gas/20220221/836113701.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИЕВ, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Instagram, что провел телефонный разговор с премьером Словакии Эдуардом Хегером.
По его словам, в ходе переговоров были затронуты вопросы безопасности в регионе, а также возможность увеличения реверса газа.
"Словакия не только оставила своих дипломатов в Киеве, но и регулярно поднимает на уровне европейских лидеров вопрос увеличения финансовой помощи Украине", — отметил Зеленский.
Кроме того, президент Украины поблагодарил своего словацкого коллегу за решение оказать Киеву помощь в виде двух систем разминирования и медицинского оборудования.