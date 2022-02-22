МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Российскому экспортеру газа "Газпром" и в целом России невыгодны высокие цены на газ. Как заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, в результате высоких цен снижается потребление, а это ведет к замедлению экономики. Шульгинов рассказал, чем обернется отказ от запуска "Северного потока-2"

"Газпрому" и России абсолютно невыгодны высокие цены, потому что дальше снижается потребление, объем покупок уменьшается, происходит замедление экономики. Мы не за высокие цены, мы за стабильные поставки", — заявил министр в интервью изданию Energy Intelligence.

Сейчас заполненность европейских газохранилищ находится на минимуме за последние 10 лет. Однако, по мнению экспертов, ситуация сейчас уже не такая критическая.

Шульгинов считает, что создать профицит предложения газа на европейском рынке помогут поставки по газопроводу "Северный поток — 2".

"Мы считаем, что многие в Европе придерживаются разумных подходов. ЕС нужно наращивать поставки газа и использовать мощности "Северного потока 2", потому что это позволит создать профицит предложения газа", — отметил глава Минэнерго.