ДОХА, 22 фев — ПРАЙМ. Страны, входящие в Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ), отвергли не одобренные Советом безопасности ООН экономические санкции против стран-членов ФСЭГ, экспортирующих газ. Это следует из текста Дохийской декларации, принятой по итогам саммита. Путин подтвердил намерение продолжать поставки газа на мировые рынки

Газодобывающие страны собрались на 6-й саммит в рамках Форума стран-экспортеров газа в столице Катара Дохе на фоне мирового энергокризиса. В саммите принимают участие в том числе президенты Ирана, Алжира и Гвинеи-Бисау.

Участники саммита подтверждают свою приверженность усилению роли ФСЭГ, добавляется в документе.

Кроме того, государства считают критически важными инвестиции в развитие газовой инфраструктуры для обеспечения энергетической безопасности.