ДОХА, 22 фев — ПРАЙМ. Катар расширяет производство сжиженного природного газа (СПГ), чтобы к 2027 году производить 126 тонн СПГ в год, но рост поставок для Европы в будущем зависит от запроса стран ЕС, заявил во вторник на пресс-конференции госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

"Мы расширяем производство СПГ и вложили инвестиции, сможем поставлять этот газ в Европу или Азию и готовы поставлять больше в будущем, но в большинстве стран ЕС работают частные компании, поэтому есть вопрос, будут ли они способны заключить долгосрочные контракты", — сказал аль-Кааби.

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