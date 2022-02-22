БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что у Германии есть "хорошие возможности", чтобы избежать долгосрочного роста цен на газ. Медведев предрек Европе газ по 2000 евро

Однако Берлину необходимо компенсировать влияние России: отсутствие предложения и подстегивание цен через биржевые спекуляции из-за военных активностей, отметил он.

"В прошедшую зиму все говорили, что Россия выполняет все контракты. Это так, но она не предлагает больше, хотя может это", — заявил Хабек в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул что повышение стоимости "голубого топлива" в настоящий момент связано с опасностью военных действий на Украине.

"Хочу еще раз подчеркнуть — цены подстегивает война", — заявил он и добавил, что многое зависит от президента РФ Владимира Путина.