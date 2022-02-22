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В ФРГ увидели хорошую возможность избежать длительного роста цен на газ
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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что у Германии есть "хорошие возможности", чтобы избежать долгосрочного роста цен на газ. Однако Берлину необходимо компенсировать... ПРАЙМ, 22.02.2022
энергетика, новости, газ, германия, цены на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что у Германии есть "хорошие возможности", чтобы избежать долгосрочного роста цен на газ.
Однако Берлину необходимо компенсировать влияние России: отсутствие предложения и подстегивание цен через биржевые спекуляции из-за военных активностей, отметил он.
"В прошедшую зиму все говорили, что Россия выполняет все контракты. Это так, но она не предлагает больше, хотя может это", — заявил Хабек в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул что повышение стоимости "голубого топлива" в настоящий момент связано с опасностью военных действий на Украине.
"Хочу еще раз подчеркнуть — цены подстегивает война", — заявил он и добавил, что многое зависит от президента РФ Владимира Путина.