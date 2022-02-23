МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Введение санкций против российского газа станет "самоубийством" для Европы, заявил в интервью "Вечерней Москве" немецкий политолог Александр Рар, обсуждая решение правительства Германии приостановить сертификацию "Северного потока-2". США убедили Германию приостановить сертификацию "Северного потока-2"

Рар уверен, что государствам Европы "судорожно" нужны дополнительные поставки российского газа для заполнения полупустых хранилищ.

"Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно. Поэтому пока Германия для того, чтобы сохранить лицо, показать, что она Россию хочет наказать за, как здесь говорится, нарушение международного права, вводит эту санкцию как самую жесткую", — объяснил политолог.

По его мнению, действия Берлина в отношении газопровода ничего не меняют, поскольку он еще не запущен в эксплуатацию.

"России путь в Европу никто не закроет, просто наказывают санкциями временно. Пытаются во всяком случае. Последнего слова о "Северном потоке-2" не сказано. Его в любой момент можно подключить, и он может заработать", — считает Рар.

При этом он отметил, что контрсанкции России могут быть "очень жесткими".