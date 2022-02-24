Рост цен на газ в Европе концу дня замедлился, торги закрылись на уровне более $1300 за тысячу кубов
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов замедлили рост до чуть более 33%, завершив их на уровне более 1366 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
При этом максимально котировки фьючерсов на газ по индексу TTF в течение дня поднимались до почти 1653 долларов за тысячу кубометров, дорожая более чем на 60%. Локальным минимумом дня стал уровень 1221 доллар.
Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров и за два дня выросла на 22,5%.
Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.
Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/gas/20220224/836165149.html