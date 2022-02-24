МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов замедлили рост до чуть более 33%, завершив их на уровне более 1366 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Война или новый мир. На рынках энергоносителей началась паника

При этом максимально котировки фьючерсов на газ по индексу TTF в течение дня поднимались до почти 1653 долларов за тысячу кубометров, дорожая более чем на 60%. Локальным минимумом дня стал уровень 1221 доллар.

Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров и за два дня выросла на 22,5%.

Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.

Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.