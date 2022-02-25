МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему растет в пятницу на 20% по сравнению с предшествующими газовыми сутками. При этом подскочил реверс по "Ямал-Европе". Эксперт оценила перспективы роста цен на газ в Европе

На сайте "Оператора ГТС Украины" сообщается, что заявка на прокачку газа из России на 25 февраля составляет почти 100 миллионов кубометров, что на 20% больше показателя 24 февраля. Транзит российского газа растет с понедельника, когда он находился на уровне около 50 миллионов кубов. Это более чем вдвое меньше контрактных обязательств "Газпрома".

Такая динамика свидетельствует о росте спроса на российский газ на фоне геополитической напряженности вокруг Украины. На сегодняшний день газ "Газпрома" значительно дешевле альтернативных покупок на спотовом рынке. Российская компания в четверг заявила, что осуществляет поставки через Украину штатно, согласно с заявками европейских потребителей.

Мощности "Ямал-Европы" остаются невостребованными со стороны российской компании. Физический поток газа идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом в пятницу реверс резко вырос — в 6,5 раза, до 281 тысячи кубов в час, свидетельствуют данные немецкой Gascade.

Несмотря на то, что отопительный сезон в Европе постепенно подходит к концу и погода остается мягкой, обычно он длится до конца марта. При этом запасы в подземных хранилищах остаются на крайне низких уровнях — 30,14% по данным на 23 февраля. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в целом остается на уровне прошлой недели, следует из данных Wind Europe. Средней показатель тогда составил 25,2% (рост на 8 процентных пунктов). В понедельник доля ВЭС в общем объеме была 29,2%, во вторник — 23,8%, в среду — 21,1%, в четверг — 25%.

Цены на фьючерсном рынке Европы во четверг усиливали рост, по индексу TTF они достигали 1653 доллара за тысячу кубометров, подскакивая более чем на 60%. Поводом для резкого роста стало начало спецоперации РФ по демилитаризации Украины.