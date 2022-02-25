БЕРЛИН, 25 фев /ПРАЙМ/. Снижения поставок нефти и газа из РФ не наблюдается, энергоснабжение Германии обеспечено, заявила представитель минэкономики ФРГ Беата Барон.

"Мы должны очень внимательно следить за ситуацией. Снабжение в настоящий момент обеспечено, нет снижения поставок газа и нефти", — заявил она на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, не наблюдается ли снижения поставок из РФ.

Говоря о принятых ЕС санкциях в целом, она отметила, что исключать косвенного их влияния на немецкую экономику нельзя.

"Цель санкций — затронуть экономику России. Будут косвенные последствия для немецкой экономики. Разумеется, на такие санкции следует реакция в виде колебаний цен, но цель понятна и санкции приняты в таком виде. Косвенные потери нужно тщательно изучить, я не могу дать им четкую оценку, но их не нужно полностью исключать", — заявила она.