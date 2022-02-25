МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" прекратились, с 17.00 до 18.00 их не было, свидетельствуют данные компании Gascade. Покусились на святое: как Запад ударит по нашим нефти и газу

Объём поставок по газопроводу сегодня, 25 февраля, составлял примерно 280 тысяч кубометров в час, а с 17.00 до 18.00 прокачка была на нуле.

Ранее мощности газопровода для прямых поставок газа по нему были частично забронированы до начала газовых суток 26 февраля.

В ходе внутридневного аукциона была выкуплена часть транзитной мощности участка с 17.00 мск 25 февраля до 8.00 мск 26 февраля (617 тысяч кубометров в час при предлагавшихся 3 миллионах). Прямые мощности были выкуплены впервые с 1 февраля, хотя тогда "Газпром" ими так и не воспользовался.

Газопровод "Ямал — Европа" с 21 декабря работает в режиме реверса, то есть поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом в пятницу был отмечен резкий рост реверса по сравнению с предыдущими газовыми сутками — в 6,5 раза.

Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперед, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ею в феврале, выкупая нужные транзитные объемы на суточных аукционах. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.