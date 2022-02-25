МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Газпром" не воспользовался регулярным суточным аукционом, чтобы заказать мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу в субботу, свидетельствуют результаты аукциона на площадке GSA Platforms.

Ранее в пятницу "Газпром" частично забронировал мощности магистрали — на период с 17.00 мск до начала новых газовых суток в 8.00 мск 26 февраля. Прямые мощности были выкуплены впервые с 1 февраля, хотя тогда "Газпром" ими так и не воспользовался.

Газопровод "Ямал — Европа" с 21 декабря работает в режиме реверса, то есть поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом в пятницу реверс прервался и не идет с 17.00 мск, хотя прямые поставки так и не начались. Аналогичная ситуация наблюдалась 2 февраля, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной системы (ГТС) — Gascade.

Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперед, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ею в феврале, выкупая нужные транзитные объемы на суточных аукционах. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.

Одновременно в последние дни отмечается рост поставок российского газа через украинскую газотранспортную систему. Как заявил "Газпром", прокачка по этому маршруту увеличивается согласно заявкам потребителей — 103,8 миллиона кубометров на 25 февраля. Однако заявки на прокачку уточняются в течение дня, и их текущий объем увеличился до максимальных контрактных 109,5 миллиона. Для сравнения, еще в понедельник показатель был не более 50 миллионов.

Текущие заявки на прокачку российского газа через ГТС Украины на 26 февраля составляют 100,1 миллиона кубометров. Однако эти данные также неокончательные и еще могут измениться. Как пояснили РИА Новости эксперты, рост поставок через Украину может быть связан с нервозностью европейских покупателей из-за возросших политических рисков, а также их желанием закупиться впрок.