"Газпром" частично забронировал мощности "Ямал-Европы" для транзита
"Газпром" частично забронировал мощности "Ямал-Европы" для транзита через Польшу
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МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мощности газопровода "Ямал-Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до начала газовых суток 27 февраля, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
В ходе внутридневного аукциона выкуплена часть транзитной мощности участка с 22.00 мск 26 февраля до 8.00 мск 27 февраля.
https://1prime.ru/gas/20220226/836186822.html
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