МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мощности газопровода "Ямал-Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до начала газовых суток 27 февраля, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform. В ФРГ не ждут прекращения поставок газа из России

В ходе внутридневного аукциона выкуплена часть транзитной мощности участка с 22.00 мск 26 февраля до 8.00 мск 27 февраля.