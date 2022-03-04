МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Газ, который Азербайджан поставляет на Украину на фоне военной операции РФ в этой стране, не является инструментом "войны" против России, а предназначен для населения. Об этом заявил азербайджанский политолог, глава медиахолдинга "Телеграф" Айнур Джамалгызы.

Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана была подписана президентами двух стран Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля по итогам переговоров в Кремле. Спустя четыре дня Владимир Зеленский заявил, что поговорил с Алиевым о поставках нефти и нефтепродуктов Украине, и отметил, что "теперь все будет".

Эксперт пояснила, что "нет ничего удивительного в том, что Азербайджан, подписавший союзническое соглашение с Россией, не отклонил просьбу украинского руководства о поставках газа. Речь идет не о том, что Азербайджан предоставляет украинской власти оружие для борьбы с Россией, а о том, чтобы братский русским народ получал газ в эти тяжелые, холодные дни".

Собеседница агентства полностью уверена, что этот шаг Азербайджана в интересах российской власти и народа, мобилизовавших все свои силы для защиты гражданского населения в лице русских и украинцев на Украине, более того, в Москве это решение поддерживают.

"Здесь необходимо особо подчеркнуть осторожное отношение российской армии к населению в ходе военной операции на Украине. Как сказал Путин, украинцы и русские – это один народ, и проводимая операция не имеет никакого отношения к мирным украинцам. Напротив, Министерство обороны России накануне доставило жителям Харькова 30 тонн гуманитарной помощи, российская армия делает все возможное для защиты гражданского населения. Официальные данные противоположной стороны также свидетельствуют о том, что целью российской армии являются исключительно военные объекты", — подчеркнула Джамалгызы.

Политолог отметила, что "Россия – союзник Азербайджана, а Украина – друг". Она напомнила о продолжающейся гуманитарной помощи Азербайджана Украине, а также о том, что в Азербайджане проживает достаточно много русско-украинских семей, миллионы азербайджанцев живут и работают в обеих странах. Джамалгызы также допустила возможность оказания Азербайджаном помощи украинским беженцам в России в случае возникновения такой необходимости.