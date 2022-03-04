2022-03-04T21:32:59+03:00
2022-03-04T21:32:59+03:00
2022-03-04T21:32:59+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220304/836270073.html
Боррель: нельзя отказаться от российского газа "со дня на день"
Газ
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
БОРРЕЛЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РОССИИ "СО ДНЯ НА ДЕНЬ", НО ЕС БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ К БЫСТРОМУ СОКРАЩЕНИЮ ЗАКУПОК ПРАЙМ, 04.03.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БОРРЕЛЬ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОСТАВОК ГАЗА ИЗ РОССИИ "СО ДНЯ НА ДЕНЬ", НО ЕС БУДЕТ СТРЕМИТЬСЯ К БЫСТРОМУ СОКРАЩЕНИЮ ЗАКУПОК