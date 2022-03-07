МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Если логистическая цепь поставок угля или газа из России прервется, то Германии удастся хорошо пережить весну и лето, однако ситуация с энергоснабжением страны предстоящей зимой будет непростой. Об этом заявил вице-канцлер и министр по делам экономики страны Роберт Хабек. Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Германия может столкнуться с трудностями с энергоснабжением страны в случае перекрытия поставок угля или газа из России, рассказал каналу ZDF вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

"Мы сможем хорошо пережить весну и лето, но я все еще немного беспокоюсь о приближающейся зиме", — считает экономист.

Его ведомство сейчас изучает вопрос о том, будет ли какая-либо польза от более длительной эксплуатации атомных электростанций страны. Хабек отметил, "из того, что мы видим, это не так".

Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцом заявило, что потребности страны в газе обеспечены до следующей зимы. Но газохранилища стран Европы по состоянию на март заполнены менее чем на треть, что значительно ниже среднего показателя для этого времени года.