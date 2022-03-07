МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник превышают уже 2800 долларов за тысячу кубометров, впервые в истории, и растут примерно на 30%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара, а уже через несколько минут превысила 2600 долларов, после чего преодолела отметку в 2700 долларов. Пока ценовой максимум составил 2840,2 доллара, что на 30,9% выше расчётной цены пятницы — 2170,2 доллара.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

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