МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник продолжают обновлять исторические максимумы и превышают уже 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара и с первых минут демонстрировала устойчивый рост. Котировки выросли более чем на 600 долларов меньше чем за час. Пока ценовой максимум составил 3009,3 доллара, что на 38,7% выше расчётной цены пятницы — 2170,2 доллара.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

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