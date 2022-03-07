ПАРИЖ, 7 мар — ПРАЙМ. Запасы газа в Европе будут недостаточными в случае прекращения поставок из России, заявила генеральный директор французской энергетической компании Engie Катрин Макгрегор в эфире радиостанции France Inter. Польша считает невозможным немедленный отказ от российских углеводородов

По ее словам, Евросоюз в целом зависит от российского газа на 40%, а некоторые европейские страны на 90 и даже 100%.

"И от этой зависимости очень сложно избавиться в одночасье, очень сложно избавиться без подготовки, без мер замещения и без подготовки рынка", — отметила она.

По словам Макгрегор, Европа сможет преодолеть текущую зиму, потому что она уже подходит к концу. Однако если будет принято решение о прекращении поставок из России, то запасы будут недостаточными и к началу следующей зимы в Европе не будет достаточно газа по сравнению с прошлой зимой.

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