МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник после достижения рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров к закрытию торговой сессии потеряли более 1300 долларов, снизились почти до 2550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торгов составила 2366,8 доллара за тысячу кубометров и с первых минут демонстрировала устойчивый рост. Котировки за полтора часа выросли примерно на 1500 долларов. Ценовой максимум был достигнут в 11.30 мск и составил 3892 доллара за тысячу кубометров. Это на 79% выше расчётной цены пятницы — 2170,2 доллара.

Но затем цены за час потеряли около 1000 долларов и упали до уровня 2900 долларов. Потом котировки снизили темпы роста и к закрытию торгов опустились почти до 2550 долларов, что на 17,9% выше расчётной цены предыдущего торгового дня.

Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.