МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, всегда была надёжным партнёром, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Европа сегодня потребляет около 500 миллиардов кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надёжным партнёром", — отметил он.