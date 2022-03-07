Новак: Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе
Новак: Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, всегда была надежным партнёром
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МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Россия обеспечивает 40% потребления газа в Европе, всегда была надёжным партнёром, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Европа сегодня потребляет около 500 миллиардов кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надёжным партнёром", — отметил он.
https://1prime.ru/gas/20220307/836293822.html
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