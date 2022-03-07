ХЬЮСТОН (США), 7 мар — ПРАЙМ. Страны Европы могут увеличить долю угля в своем энергобалансе, чтобы восполнить дефицит энергии на фоне сокращения поставок газа из России, однако в таком случае им придется поставить под удар свои амбиции в сфере борьбы с изменениями климата, заявила в понедельник старший директор компании S&P Global Корали Лоуренсин. Новак предрек $300 за баррель нефти в случае отказа от российского сырья

"В долгосрочной перспективе у вас будет больше возможностей, и Европа на 100% перейдет на возобновляемые источники энергии… Также существует вероятность того, что доля угля в энергобалансе увеличится. К 2030 году многие угольные электростанции в Европе должны закрыться. Этот процесс может быть отложен", — сказала Лоуренсин, курирующая в S&P вопросы энергетики в Европе, на панельной дискуссии в рамках международной энергетической конференции CERAWeek.

Она выразила уверенность, что такой шаг позволит Европе нарастить выработку дополнительных 70 гигаватт, однако ослабит предпринимаемые странами региона усилия по защите окружающей среды и борьбы с изменениями климата.

"Подобное решение приведет к большим (углеродным) выбросам, а это не то, чего ищет Европа. Однако в краткосрочной перспективе (энергетическая) безопасность и защита своих интересов могут взять верх над более долгосрочными целями", — признала аналитик.

Заявление представителя S&P Global прозвучало на фоне растущих в последние недели цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что во многом такая динамика является следствием жестких санкций, которые западные страны ввели против России после начала ею военной операции на Украине.